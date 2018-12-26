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زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب إيطاليا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:14 ص
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب إيطاليا
زلزال - أرشيفية
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وكالات
 
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم قرية أتشى تريتسا فى جزيرة صقلية الإيطالية.

 

 وأفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بأن مركز الزلزال يقع فى جنوب شرقى أتشى تريتسا وعلى عمق 10 كيلومترات.

 

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

 

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المزيد عن: قرية أتشى تريتسا زلزال جزيرة صقلية الإيطالية ايطاليا
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