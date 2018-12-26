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"Aquaman" يقترب من تحقيق نصف مليار دولار

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:15 ص
Aquaman يقترب من تحقيق نصف مليار دولار
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حقق فيلم الأكشن "Aquaman"، إيرادات مرتفعة جدًا في شباك تذاكر السينما العالمية قاربت نصف مليار دولار  أمريكي.

وشهد الفيلم طفرة كبيرة في حجم إيرادات الفيلم بشكل كبير، خاصة وأنه طرح في عدد قليل من البلدان ولا يزال تستقبله دور العرض حول العالم.

وتدور أحداث الفيلم الخيالى المنتظر "Aquaman" حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، الذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم.

 "Aquaman" بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش.
 
والفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.

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