بث مباشر - مانشستر يونايتد ضد هدرسفيلد اليوم الأربعاء على يلا شوت وكورة لايف

يفتتح مانشستر يونايتد استاد أولد ترافورد أبوابه لاستضافة مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، في المباراة التي تقام بي نهما ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفليد بث مباشر اليوم الأربعاء 26-12-2018 في الدوري الإنجليزي.





بث مباشر - مانشستر يونايتد ضد هدرسفيلد اليوم الأربعاء على يلا شوت وكورة لايف



مانشستر يونايتد نجح في تحقيق أول انتصار له تحت قيادة المدرب النرويجي المؤقت سولشاير على حساب كارديف سيتي بخماسية مقابل هدف، في أول مواجهة له بعد توليه المهمة خلفا للبرتغالي مورينيو، وبهذا الانتصار الكبير الذي لم يحققه الفريق منذ انطلاقة الموسم رفع رصيده للنقطة 29 وظل في المركز السادس خلف أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 18 مباراة حقق الفريق 8 انتصارات وتعادل في خمس وخسر مثلهم، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد بث مباشر اليوم الأربعاء.



هدرسفيلد الذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي يعيش موسما سيئا حيث يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات و12 خسارة، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد بث مباشر اليوم الأربعاء.



مواجهة مانشستر يونايتد ضد هدرسفيلد تنقل عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

