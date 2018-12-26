مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد (رمضان صبحي) في الدوري الاجليزي بث مباشر

سيكون عشاق مانشستر يونايتد على موعد مع مواجهة جديد للشياطين الحمر، عندما يفتتح استاد أولد ترافورد أبوابه لاستضافة مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، في المباراة التي تقام بي