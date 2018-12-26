مشاهدة مباراة انتر ونابولي (بث مباشر) | بث مباشر نابولي وانتر الان بدون تقطيع

في مباراة نارية يحل فريق نابولي ضيفا ثقيلا على نظيره إنتر ميلان في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ18 للدوري الإيطالي، في مباراة قوية ومثيرة، كو