مشاهدة مباراة انتر ونابولي (بث مباشر) | بث مباشر نابولي وانتر الان بدون تقطيع
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:56 ص
عيد طارق
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مشاهدة مباراة انتر ونابولي (بث مباشر) | بث مباشر نابولي وانتر الان بدون تقطيعفي مباراة نارية يحل فريق نابولي ضيفا ثقيلا على نظيره إنتر ميلان في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ18 للدوري الإيطالي، في مباراة قوية ومثيرة، كورة ستار مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر اليوم الأربعاء في الدوري الإيطالي.
مشاهدة مباراة انتر ونابولي (بث مباشر) | بث مباشر نابولي وانتر الان بدون تقطيع
على أرضية استاد جيوزيبي مياتزا يحل فريق نابولي ضيفا صعب المنال على نظيره الإنتر، نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة، والذي يفصله 8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر يسعى لتحقيق فوز غالي على نظيره الإنتر، ويخطط لآتزوري للفوز في القمة ضد النيراتزوري لكي يواصل مطاردة السيدة العجوز على لقب الكالتشيو، يلا شوت مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر اليوم الأربعاء في الكالتشيو.
إنتر ميلان صاحب الأرض والجمهور يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 8 نقاطٍ عن نابولي الوصيف، أما في دوري أبطال أوروبا فقد خرج الأزرق والأسود من المسابقة وتحول للدوري الأوروبي بعد فشله في الفوز على آيندهوفن متذيل مجموعته في اللقاء الأخير، كورة أون لاين مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر اليوم الأربعاء.
وتنقل مباراة إنتر ميلان ضد نابولي في تمام الساعة22:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت مصر، ويقود المباراة الحكم المخضرم باولو ماتزوليني، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 4، رابط سريع اتش دي مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر اليوم الأربعاء.
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