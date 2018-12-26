توزيع جوائز مسابقة "حلمك في إيدك" بالهيئة القبطية الإنجيلية (صور)
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:56 ص
حازم رفعت
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احتفلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الثلاثاء، بتوزيع جوائز ومنح مسابقة حلمك في ايدك، احد أنشطة مشروع تنمية القيادات النسائية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقوم بتنفيذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، للسعي إلي تحسين الوعي لدى الشابات والشباب حول القضايا الاقتصادية، بالإضافة إلى القضايا الهامة المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الاقتصادية.
وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أننا نهدف إلى نشر فكرة الريادة لدى الشابات والشباب، من خلال تسليط الضوء على الفرص العظيمة التي تمكنهم من عرض وتسويق مشاريعهم وأفكارهم، محاولة لخلق جيل جديد من المتدربات والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة قادر على تطوير مشروعاتهم الصغيرة، وإدخال الأفكار الجديدة والاستخدام الأمثل للتسويق الإلكتروني في عملية التسويق.
وشهد اللقاء، حضور وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، ووكيل أول وزارة القوى العاملة وممثلي عن الجمعيات الأهلية والقيادات المجتمعية الشريكة، وقيادات وموظفي الهيئة الإنجيلية بالقاهرة.
يذكر انه قد تقدم للمسابقة 39 شخص من محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا والغربية، وقد فاز بالجوائز والمنح العينية عدد 9 سيدات وقد تم اختيارهم من خلال تشكيل لجنة مكونة من التضامن الاجتماعي والقوى العاملة وفحص جميع أوراق المسابقة.
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