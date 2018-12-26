ظهور نادر لـ"طليق" هيفاء وهبي ووالد ابنتها الوحيدة

شاركت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بصورة لوالدها نصر فياض، وذلك عبر خاصية الأستوري عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".





زينب، علقت من خلال الصور حبها وتعلقها بوالدها الذي يعشق الخيول ويجيد ركوبها والمشاركة في سباقات بها.





كما نشرت صورة أخرى لرسالة وجهتها للإعلامية السعودية لجين عمران، بعد احتفالها بزفاف ابنتها جيلان، قالت فيها: "ما في أحلى من شعور الأم بعرس ابنتها وفرحتها فيها، لجين اثبتت أنها مش بس أم جميلة إنما أيضاً أم راقية ومثقفة وما بينقصها ثقة انها تتمنى تشوف احفادها".





رسالة زينب، تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها رسالة غير مباشرة لوالدتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والتي تغيبت عن حفل زفافها وإنجابها لأولادها.





يُذكر أن هيفاء وهبي تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض، عام 1990، وانفصلت عنه عام1998 ، وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت في مسابقة جمال لبنانية وهي “ملكة جمال الجنوب”، وفازت بالمسابقة فعلا، ولكن الجائزة سحبت منها بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق.





وقيل أن هيفاء وهبي، أُرغمت على التنازل عن حضانة ابنتها مقابل حصولها على الطلاق، وفقدت بذلك حق رؤيتها والتواصل معها بأي شكل من الأشكال، كما ارتبطت هيفاء بعدها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في عام 2009، وانفصلت عنه في عام 2012.