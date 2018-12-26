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مشاهدة مباراة يوفنتوس(رونالدو) اليوم بث مباشر Yalla shoot

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:10 ص
مشاهدة مباراة يوفنتوس(رونالدو) اليوم بث مباشر Yalla shoot
رونالدو
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عيد طارق
 
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مشاهدة مباراة يوفنتوس(رونالدو) اليوم بث مباشر Yalla shoot
يخوض فريق يوفنتوس الايطالي مواجهة جديدة في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018 ضد نظيره اتلانتا، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإيطالي، كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا اليوم الأربعاء في الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس(رونالدو) اليوم بث مباشر Yalla shoot
على أرضية ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا في اتلانتا ، يدخل اليوفي تحدي جديد لمواصلة نتائجه الرائعة هذا الموسم، يوفنتوس قادم من فوز ثمين على روما بنتيجة 1-0 في اخر مبارياته في الدوري الايطالي في الجولة 17، ويسعى لاستكمال مسلسل انتصاراته في الدوري الايطالي، يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا بث مباشر اليوم الاربعاء في الدوري الايطالي.

رفاق كريستيانو رونالدو في الصدارة برصيد 49 نقطة من 16 انتصار وتعادل وحيد أمام جنوى، وفجر اليجري مفاجأة بشأن عدم مشاركة رونالدو اساسيا في مباراة اليوم لاراحته، الأسطورة شاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس واتلانتا بث مباشر اليوم الأربعاء.

وتنقل مباراة يوفنتوس ضد اتلانتا اليوم الأربعاء في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة عبر قناة 4 beIN SPORTS HD

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