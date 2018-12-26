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مباشر لحظة بلحظة يوفنتوس× اتالانتا | أهم مباريات اليوم | يلا شوت | Embratoria | الإمبرطورية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:10 ص
مباشر لحظة بلحظة يوفنتوس× اتالانتا | أهم مباريات اليوم | يلا شوت | Embratoria | الإمبرطورية
يوفنتوس
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عيد طارق
 
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مباشر لحظة بلحظة يوفنتوس× اتالانتا | أهم مباريات اليوم | يلا شوت | Embratoria | الإمبرطورية
يدخل فريق يوفنتوس الايطالي مواجهة جديدة في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018 ضد نظيره اتلانتا، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإيطالي، كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا اليوم الأربعاء في الدوري الإيطالي.

مباشر لحظة بلحظة يوفنتوس× اتالانتا | أهم مباريات اليوم | يلا شوت | Embratoria | الإمبرطورية
على أرضية ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا في اتلانتا ، يدخل اليوفي تحدي جديد لمواصلة نتائجه الرائعة هذا الموسم، يوفنتوس قادم من فوز ثمين على روما بنتيجة 1-0 في اخر مبارياته في الدوري الايطالي في الجولة 17، ويسعى لاستكمال مسلسل انتصاراته في الدوري الايطالي، يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا بث مباشر اليوم الاربعاء في الدوري الايطالي.

رفاق كريستيانو رونالدو في الصدارة برصيد 49 نقطة من 16 انتصار وتعادل وحيد أمام جنوى، وفجر اليجري مفاجأة بشأن عدم مشاركة رونالدو اساسيا في مباراة اليوم لاراحته، الأسطورة شاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس واتلانتا بث مباشر اليوم الأربعاء.

وتنقل مباراة يوفنتوس ضد اتلانتا اليوم الأربعاء في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة عبر قناة 4 beIN SPORTS HD

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