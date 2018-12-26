بث مباشر - يوفتوس واتالانتا على يلا شوت وكورة لايف (رونالدو)

ولم يعرف فريق يوفنتوس طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحد

ة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها فريق السيدة العجوز، وفي مقابل ذلك نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً مدى أهمية حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة الصعبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق اتلانتا، وخاصة وأن ذلك سوف يُتيح له فرصة إنهاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بدون أي خسارة على الإطلاق.

تشكيل يوفنتوس ضد اتلانتا

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

موعد مباراة يوفنتوس واتلانتا بث مباشر اليوم

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



بطاقة المباراة :

أتلانتا Vs يوفنتوس.

البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع الثامن عشر).

القنوات الناقلة : Bein Sport 4 HD.

الملعب : أتليتي أزوري دي ايتاليا .

المعلق : خالد الحدي .

الاستعدادات الاخيرة قبل مباراة يوفنتوس اليوم

أعلن ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، عدم مشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا أمام أتلانتا، غدًا الأربعاء، في لقاء ضمن مواجهات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.



ولم يغب النجم البرتغالي عن صفوف فريقه الجديد في الدوري الإيطالي، ويعتبر هدافه الأول برصيد 11 هدفًا، متخلفًا بفارق هدفين عن متصدر ترتيب الهدافين مهاجم جنوى، كريستوف بياتيك.



وقال أليغري في تصريح لـ”سكاي سبورت”: “سيكون رونالدو غدًا على دكة البدلاء، لأول مرة سنشاهد اللقاء معًا”.



ولن يكون النجم البرتغالي الغائب الوحيد عن اللقاء، فالفرنسي بليس ماتويدي يغيب بسبب إصابته بالحمى وسيعوضه الألماني إيمري كان.

ويحتل يوفنتوس المركز الأول في ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ49 نقطة ودون هزيمة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني، نابولي.

