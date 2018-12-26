ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كلاكيت تاني مرة.. محاولة سرقة نجم باريس سان جيرمان

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:45 ص
كلاكيت تاني مرة.. محاولة سرقة نجم باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
طباعة
Advertisements
 
Advertisements

كشفت شرطة باريس، أمس الثلاثاء، عن واقعة سرقة منزل مهاجم باريس سان جيرمان، الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينج، الذي تعرض أول أمس الإثنين لمحاولة سرقة للمرة الثانية في أقل من شهر.

 

كلاكيت تاني مرة.. محاولة سرقة نجم باريس سان جيرمان


وتعرض منزل اللاعب في 28 نوفمبر عندما كان يشارك مع فريقه في مباراة ضد ليفربول الإنجليزي على ملعب بارك دي برانس، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، لسرقة محتويات تقدر قيمتها بنحو 600 ألف يورو.

 

وبحسب صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، تعرض منزل تشوبو-موتينغ (29 عاماً) لمحاولة سرقة جديدة، عندما قام لصوص بخلع باب مدخل منزله في الدائرة 17 في العاصمة باريس، قبل أن يولوا هاربين بعد سماع جرس الإنذار.

 

وتأتي هذه المحاولة بعد يومين فقط من تعرض قائد منزل الفريق البرازيلي تياغو سيلفا في باريس، لسرقة محتويات قدرت قيمتها بنحو مليون يورو، بحسب تقارير صحافية فرنسية.

 

Advertisements
المزيد عن: نجم باريس سان جيرمان محاولة سرقة سرقة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
14:30
-
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
-
x
13:30
-
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي