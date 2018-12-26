كشفت شرطة باريس، أمس الثلاثاء، عن واقعة سرقة منزل مهاجم باريس سان جيرمان، الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينج، الذي تعرض أول أمس الإثنين لمحاولة سرقة للمرة الثانية في أقل من شهر.

كلاكيت تاني مرة.. محاولة سرقة نجم باريس سان جيرمان





وتعرض منزل اللاعب في 28 نوفمبر عندما كان يشارك مع فريقه في مباراة ضد ليفربول الإنجليزي على ملعب بارك دي برانس، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، لسرقة محتويات تقدر قيمتها بنحو 600 ألف يورو.

وبحسب صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، تعرض منزل تشوبو-موتينغ (29 عاماً) لمحاولة سرقة جديدة، عندما قام لصوص بخلع باب مدخل منزله في الدائرة 17 في العاصمة باريس، قبل أن يولوا هاربين بعد سماع جرس الإنذار.

وتأتي هذه المحاولة بعد يومين فقط من تعرض قائد منزل الفريق البرازيلي تياغو سيلفا في باريس، لسرقة محتويات قدرت قيمتها بنحو مليون يورو، بحسب تقارير صحافية فرنسية.