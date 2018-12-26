كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم 26/12/2018 يلا شوت Man City يوتيوب

مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ستنطلق مساء اليوم 26 ديسمبر 2018 ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم بدون تقطيع، فهو أحد اللقاءات المرتقبة في البطولة الانجليزية في مرحلة بوكسينج داي البريميرليج، حيث ستكون المواجهة منقولة عبر قنا

ة bein sport hd 1 مساء اليوم، وسنضع لكم رابط بث مباشر للقاء قبل بدايته بدقائق.



