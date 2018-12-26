كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم 26/12/2018 يلا شوت Man City يوتيوب
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:36 ص
عمرو عادل
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كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم 26/12/2018 يلا شوت Man City يوتيوبمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ستنطلق مساء اليوم 26 ديسمبر 2018 ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم بدون تقطيع، فهو أحد اللقاءات المرتقبة في البطولة الانجليزية في مرحلة بوكسينج داي البريميرليج، حيث ستكون المواجهة منقولة عبر قناة bein sport hd 1 مساء اليوم، وسنضع لكم رابط بث مباشر للقاء قبل بدايته بدقائق.
كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم 26/12/2018 يلا شوت Man City يوتيوب
موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
بطاقة المباراة :
ليستر سيتي Vs مانشستر سيتي.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع التاسع عشر).
القنوات الناقلة : Bein Sport 1 .
الملعب : ووكرز ستديوم .
المعلق : حسن العيدروس .
تشكيل مانشستر سيتي ضد لستر سيتي
سيغيب كل من بنجامين ميندي وكلاوديو برافو وإلياكيم مانجالا بسبب الاصابة واما كل من فيرناندينيو ودافيد سيلفا وكومباني.
سيستمر جوارديولا في نفس طريقته المعتادة دون تغيير، وسيواصل الدفع بديلف في مركز الظهير الأيسر بدلاً من الفرنسي المصاب، أما وسط الميدان فلن يعتمد فيه على ستونز مرةً أخرى في حالة تأكد غياب البرازيلي، وسيتكون من الثلاثي جوندوجان ودي بروينه وبيرناردو سيلفا.
إيدرسون
فابيان ديلف - آيميريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر
بيرناردو سيلفا - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروينه
ليروي ساني - سيرخيو أجويرو - رحيم ستيرلينج
تشكيل ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي
لن يغيب اي لاعب عن نادي ليستر سيتي ضد المان سيتي اليوم ما عدا دانييل أمارتي وماثيو جيمس وسيواصل كلود بويل الاعتماد على نفس طريقته وتشكيلته التي قهر بها تشيلسي في الجولة الماضية، ففي حراسة المرمى سيتواجد شمايكل، وأمامه الرباعي تشيلويل، ماجواير، مورجان وبيريرا، وسيتمثل ثلاثي الوسط في نديدي، ميندي والشاب تشوديري، وسيقود الهجوم فاردي وعلى يمينه أولبرايتون وعلى يساره ماديسون
كاسبر شمايكل
بن تشيلويل - هاري ماجواير - ويس مورجان - ريكاردو بيريرا
ويلفريد نديدي - نامباليس ميندي - حمزة تشوديري
جيمس ماديسون - جيمي فاردي - مارك أولبرايتون.
موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
بطاقة المباراة :
ليستر سيتي Vs مانشستر سيتي.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع التاسع عشر).
القنوات الناقلة : Bein Sport 1 .
الملعب : ووكرز ستديوم .
المعلق : حسن العيدروس .
تشكيل مانشستر سيتي ضد لستر سيتي
سيغيب كل من بنجامين ميندي وكلاوديو برافو وإلياكيم مانجالا بسبب الاصابة واما كل من فيرناندينيو ودافيد سيلفا وكومباني.
سيستمر جوارديولا في نفس طريقته المعتادة دون تغيير، وسيواصل الدفع بديلف في مركز الظهير الأيسر بدلاً من الفرنسي المصاب، أما وسط الميدان فلن يعتمد فيه على ستونز مرةً أخرى في حالة تأكد غياب البرازيلي، وسيتكون من الثلاثي جوندوجان ودي بروينه وبيرناردو سيلفا.
إيدرسون
فابيان ديلف - آيميريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر
بيرناردو سيلفا - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروينه
ليروي ساني - سيرخيو أجويرو - رحيم ستيرلينج
تشكيل ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي
لن يغيب اي لاعب عن نادي ليستر سيتي ضد المان سيتي اليوم ما عدا دانييل أمارتي وماثيو جيمس وسيواصل كلود بويل الاعتماد على نفس طريقته وتشكيلته التي قهر بها تشيلسي في الجولة الماضية، ففي حراسة المرمى سيتواجد شمايكل، وأمامه الرباعي تشيلويل، ماجواير، مورجان وبيريرا، وسيتمثل ثلاثي الوسط في نديدي، ميندي والشاب تشوديري، وسيقود الهجوم فاردي وعلى يمينه أولبرايتون وعلى يساره ماديسون
كاسبر شمايكل
بن تشيلويل - هاري ماجواير - ويس مورجان - ريكاردو بيريرا
ويلفريد نديدي - نامباليس ميندي - حمزة تشوديري
جيمس ماديسون - جيمي فاردي - مارك أولبرايتون.
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