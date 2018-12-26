رابط online البريميرليج يلا شوت مباراة مانشستر سيتي VS ليستر سيتي بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة مان سيتي اليوم

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نرصد لمتابعي الفجر الرياضي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم 26 ديسمبر 2018 ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم بدون تقطيع، لقاء هام للغاية في مرحلة بوكسينج داي البريميرليج، حيث ستكون المواجهة منقولة عبر قنا

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