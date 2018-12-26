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٨ معلومات عن فادية عبد الغني في عيد ميلادها

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:33 ص
٨ معلومات عن فادية عبد الغني في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 
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تحتفل الفنانة فادية عبد الغني اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها السابع والخمسين.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنها.

١- ولدت فادية في السادس والعشرين من ديسمبر ١٩٦١.

٢- تزوجت أثناء دراستها في مرحلة الثانوية العامة من رجل الأعمال فريد عبد الغني مصطفى، وأكملت تعليمها بعد الزواج حتى حصلت على ليسانس حقوق، وأنجبت سارة ومحمد.

٣- اتجهت للتمثيل منذ عام ١٩٧٨، حيث شاركت في مسلسلات دينية منها "على هامش السيرة"، و"محمد رسول الله".

٤- درست في المعهد العالي للسينما قسم تمثيل، وتخرجت فيه عام ١٩٨٤.

٥- شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة، منها: "المال والبنون، نصف ربيع الآخر، التوأم، الوتد، عائلة الحاج متولي، العمة نور، العصيان".

٦- وفي السينما، يعد أشهر فيلم شاركت فيه هو "يا أنا يا خالتي" أمام محمد هنيدي.

٧- وعلى المسرح، قدمت فادية مسرحيات متنوعة نذكر منها؛ "دماء على ملابس السهرة، الجوكر، بحبك يا مجرم، الدبابير، دليله وشربات، الإخوة الأندال، ليلة الأُنس، بوبي جارد".

٨- اتُهم زوجها في عام ٢٠٠٦، في قضية نصي على صاحب معرض سيارات، وإصدار شيك بدون رصيد، لتفضل فادية الانفصال عنه، بعدما ألقى القبض عليه.


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