٨ معلومات عن فادية عبد الغني في عيد ميلادها





تحتفل الفنانة فادية عبد الغني اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها السابع والخمسين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٨ معلومات عنها.





١- ولدت فادية في السادس والعشرين من ديسمبر ١٩٦١.





٢- تزوجت أثناء دراستها في مرحلة الثانوية العامة من رجل الأعمال فريد عبد الغني مصطفى، وأكملت تعليمها بعد الزواج حتى حصلت على ليسانس حقوق، وأنجبت سارة ومحمد.





٣- اتجهت للتمثيل منذ عام ١٩٧٨، حيث شاركت في مسلسلات دينية منها "على هامش السيرة"، و"محمد رسول الله".





٤- درست في المعهد العالي للسينما قسم تمثيل، وتخرجت فيه عام ١٩٨٤.





٥- شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة، منها: "المال والبنون، نصف ربيع الآخر، التوأم، الوتد، عائلة الحاج متولي، العمة نور، العصيان".





٦- وفي السينما، يعد أشهر فيلم شاركت فيه هو "يا أنا يا خالتي" أمام محمد هنيدي.





٧- وعلى المسرح، قدمت فادية مسرحيات متنوعة نذكر منها؛ "دماء على ملابس السهرة، الجوكر، بحبك يا مجرم، الدبابير، دليله وشربات، الإخوة الأندال، ليلة الأُنس، بوبي جارد".





٨- اتُهم زوجها في عام ٢٠٠٦، في قضية نصي على صاحب معرض سيارات، وإصدار شيك بدون رصيد، لتفضل فادية الانفصال عنه، بعدما ألقى القبض عليه.







