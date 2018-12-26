يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم بث مباشر Yalla shoot

يواجه مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي اليوم الاربعاء وتحديدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي، البريمير ليج، في مباراة قوية يترقبها عشاق الكرة الإنجليزي

ة، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأربعاء 26-12-2018 لايف في الدوري الإنجليزي.



يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم بث مباشر Yalla shoot

على أرضية ملعب استاد كينج باور يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا صعب المنال على نظيره ليستر سيتي، السيتزن يدخل موقعة اليوم بحثا عن النقاط الثلاث ولن يدع مجالا للتفريط في الفوز، خاصة وأن الفريق اتسع الفارق بينه وبين ليفربول لأربع نقاط، ويعول الإسباني جوارديولا كثيرا في مباراة اليوم على قدرات البلجيكي كيفن دي بروين العائد من الإصابة والذي قدم مستوى مميز في المباراة الأخيرة رغم خسارة السيتي، السيتي يمتلك 44 نقطة في جعبته تجعله في وصافة البريمير ليج، بي ان سبورت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأربعاء 26-12-2018 في الدوري الإنجليزي.



ليستر سيتي صاحب المركز التاسع برصيد 25 نقطة، يقدم مستوى مميز ونجح في تحقيق فوز غالي في الجولة الأخيرة على حساب تشيلسي، يسعى لمواصلة طريقه للتقدم وتحقيق فوز جديد، ونجح ليستر سيتي في تحقيق انجاز تاريخي منذ موسمين بالفوز بلقب البريمير ليج، كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث حي اليوم الأربعاء 26-12-2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن المرتقب أن تنقل مباراة مانشستر سيتي امام ليستر سيتي في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة 17:00 والسادسة مساء 18:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأربعاء 26 – 12 - 2018، من خلال قناة بي ان سبورتس اتش دي 2 ، beIN SPORTS HD 2، في بث حي ومباشر بدون تقطيع.

