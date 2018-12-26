تامر حسني "نمبر وان".. متفوقا على إليسا وفارس كرم بمشاهدات"يوتيوب" لعام 2018

تقترب مشاهدات ألبوم حسني، الأخير الذي يضم 13 أغنية من الربع مليار مشاهدة، وهو الرقم الذي لم ينافسه عليه أي نجم طوال الموسم، ليأتي بالمركز الاول، ثم تليه الفنانة إليسا بألبوم"إلي كل اللي بيحبوني"، ثم الفنان فارس كرم.

حقق الفنان تامر حسني، لقب "نمبر وان" دون أن يطلقه على نفسه بل من قبل جمهوره الذي أطلقه عليه وذلك نظرا لنجاحاته الساحقة التي حققها بنسب مشاهدات ألبومه"عيش بشوقك" وبإيرادات فيلمه الأخير"البدلة" التي تثبت أنه "نمبر وان" على الساحة الفنية خلال عام 2018.





جدير بالذكر أن ألبوم"عيش بشوقك" من إنتاج تامر حسني، حيث تعد المرة الأولى التى ينتج فيها حسني، ألبوم بالكامل، وشهد الألبوم عدة مفاجآت لجمهوره، أبرزها تصويره لكل أغاني الألبوم كفيديو كليب، كأول مطرب مصري عربي ينفذ هذه الفكرة، وتعاونه مع بعض من صناع عمل الألبوم لأول مرة، ومحتوي الألبوم من حيث اللحن والكلمات والمواضيع التي يتناولها.