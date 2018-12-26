السفير الأرجنتيني: علاقتنا بمصر ثرية وقوية



وشدد "فاريلا"، في لقاء مع قناة Extra News الفضائية، على وجود تاريخ طويل بين البلدين لا يزال في أفضل حالاته، مشيرا إلى أن العلاقات بينهما ثرية وقوية.



وأشار إلى أن أبرز المجالات التي يتعاون فيها البلدين هي التشغيل الفني والزراعة والتجارة بالإضافة للتعاون الدبلوماسي، موضحا أن هناك اتفاقية للتجارة الحرة، بين البلدين تم البدء في تنفيذها العام الماضي، وتضم كل من الأرجنتين وباراجوي وأوروجواي، وبدأ تنفيذها العام الماضي.



وأشار إلى أن التعاون الدبلوماسي بيين البلدين جيد جدًا وممتاز، وفي أفضل حالاته، وكان هناك اجتماعين بين البلدين العام الماضي، ونستطيع أن نصف العلاقات بأنها قوية ومستقرة.

قال السفير الأرجنتيني في القاهرة، إدواردو أنطونيو فاريلا، إن بلاده ومصر، احتفلتا خلال العام الماضي بمرور 70 عامًا على العلاقات بين البلدين، والآن تصل العلاقات إلى 71 عامًا.