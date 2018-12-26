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تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
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منى العوضي
 
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يطير فريق مانشستر سيتي إلى ملعب فريق ليستر سيتي لمواجهة الأخير مساء اليوم الأربعاء ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي على ملعب ووكرز وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت الإمارات.

 

وكان فريق مانشستر سيتي قد خسر من كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مفاجئة غير متوقعة ليخرج بيب جوارديولا ويؤكد أنه أغلق ملف هذه المباراة وسيركز على ما هو قادم فقط.

 

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة فقد فاز السماوي ب14 مباراة وخسر 2 وتعادل 2 وسيدخل السيتي وغينه صوب الثلاث نقاط فقط.

 

وعلى الجانب الآخر؛ فقد فاز ليستر سيتي على تشيلسي بهدف دون رد حيث لعب 18 مباراة ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة.

 

وستكون مباراة مانشستر سيتي مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق خليل البلوشي، ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة مجانا وبدون تقطيع عبر موقع الفجر الرياضي.

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