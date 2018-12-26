هل يواجه فيلم خالد الصاوي أزمة مع الرقابة؟

جدل كبير أثاره فيلم "الضيف" الذي يقوم ببطولته خالد الصاوي وشيرين رضا، ومن المقرر أن يطرح بدور العرض مطلع العام الجديد.





وذلك بعدما تردد عن كون الفيلم يواجه أزمة داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، خاصة أنه رغم تحديد موعد عرضه مع بداية العام الجديد إلا أنه لم يحصل على تصريح بالعرض من قبل الجهاز الرقابي.





ما دفع الكاتب إبراهيم عيسى مؤلف الفيلم إلى التغريد عبر حسابه على "تويتر" قائلا "ستة أيام فقط على موعد عرض الضيف ولم نحصل على موافقة الرقابة حتى ساعته وتاريخه.. مرة أخرى لعل المانع خير (المانع لا المنع).





وأكد مسؤول بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أنه لا توجد أزمة مع صناع الفيلم على الإطلاق، كما أن العمل الذي يخرجه هادي الباجوري لا يواجه مشكلة داخل الجهاز الرقابي.





إلا أن ما حدث هو كون صناع الفيلم قاموا بالإعلان عن موعد عرضه وحجز السينمات الخاصة به، قبل أن يحصلوا على موافقة جهاز الرقابة، وهو أمر يسأل فيه صناع الفيلم وليس الرقابة.





وأكد المصدر أن الجهاز لم يبد أية ملاحظات على الفيلم، ولم يطلبوا حذف أو تعديل أي مشاهد به، ولكن الرقابة تقوم بدورها وعملها وفق القانون الذي ينظم عملها.





وأشار إلى كون القصة الخاصة بالتصريح الخاص بعرض الفيلم سيتم الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، رافضًا الحديث عن الموعد الذي حدده صناع العمل لعرضه، خاصة أن هذا أمر لا دخل لجهاز الرقابة به.





الفيلم الحائز على جائزة الجمهور بمهرجان "تاليين بلاك نايتس" يدور حول الدكتور يحيى الذي تحتوي حياته على سر كبير يغير مسارها، حيث تستقبل أسرته ضيفا على العشاء، إلا أن العلاقة بينهما تكشف العديد من الأمور.