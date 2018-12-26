والد الطفل محمد أشرف: "بنعتبره كأنه حفيد سيادة الرئيس"



وتابع "مغربي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن أحد اللواءات من رئاسة الجمهورية يتواصل مع والدة الطفل.



وتابع أن المستشفى كقسم رعاية لا يوجد بها تقصير، ولكنهم قابلوا بعض المشاكل الإدارية، والإداريين في المستشفى، الذين رفضوا علاج الطفل على نفقة التأمين الصحي، وتم تأجيل عملية جراحية لنجله بسبب رفض الموظف المختص للتعامل مع التأمين الصحي، مشيرا إلى أن مدير المستشفى استدعاهم في اليوم التالي وتعهد بعدم تكرار الأمر.



وأعرب عن شكره للرئيس على استجابته السريعة، معقبا: "بنعتبره كأنه حفيد سيادة الرئيس".



كان الرئيس عبد لفتاح السيسي قد قال: "طالعت باهتمام استغاثة والدة التلميذ محمد أشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



وتابع "السيسي"، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء،: "وجهت الأجهزة المعنية بنقل ابني محمد أشرف لأحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية له".



ووجهت والدة الطالب محمد أشرف، أحد مصابي حادث سقوط جدار مدرسة منارة الشرق بالمرج، استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لانقاذ نجلها المصاب بزيف داخلي وخارجى في المخ والبطن الى جانب كسر في مشط رجله.

قال أشرف مغربي، والد الطفل محمد أشرف الذي استجاب له الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن فريقًا طبيًا يشرف على نقل ابنه من مستشفى الدمرداش إلى مستشفى وادي النيل.