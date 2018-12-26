مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 26 ديسمبر 2018 عددا من المواجهات النارية سواء في الدوري الانجليزي الممتاز أو الدوري الإيطالي لذا؛ نرصد لكم مواعيدها والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:

- ليستر سيتي × مانشستر سيتي: اليوم في تمام الساعة الخامسة عبر قناة بي إن سيورت 1

- ليفربول × نيوكاسل يونايتد: اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهر على قناة بي إن سبورت 2

- مانشستر يونايتد × هدرسفيلد: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3

- توتنهام × بورنموث: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 5

- برايتون × أرسنال: اليوم في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2

- واتفورد × تشيلسي: اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الايطالي:

- فروسينوني × ميلان: اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4

- أتلانتا × يوفنتوس: اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4

- روما × ساسولو: في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4

- إنتر ميلان × نابولي: اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري المصري:

الجونة × وادي دجلة: اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة