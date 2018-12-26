ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:15 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
محمد صلاح
طباعة
Advertisements
منى العوضي
 
Advertisements

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 26 ديسمبر 2018 عددا من المواجهات النارية سواء في الدوري الانجليزي الممتاز أو الدوري الإيطالي لذا؛ نرصد لكم مواعيدها والقنوات الناقلة لها.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:

- ليستر سيتي × مانشستر سيتي: اليوم في تمام الساعة الخامسة عبر قناة بي إن سيورت 1

- ليفربول × نيوكاسل يونايتد: اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهر على قناة بي إن سبورت 2

- مانشستر يونايتد × هدرسفيلد: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3

- توتنهام × بورنموث: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 5

- برايتون × أرسنال: اليوم في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2

- واتفورد × تشيلسي: اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2

 

مواعيد مباريات الدوري الايطالي:

- فروسينوني × ميلان: اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4

- أتلانتا × يوفنتوس: اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4

- روما × ساسولو: في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4

- إنتر ميلان × نابولي: اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4

 

مواعيد مباريات الدوري المصري:

الجونة × وادي دجلة: اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة

 

Advertisements
المزيد عن: يوم الاربعاء مباريات اليوم رياضة بث مباشر اهم مواعيد اليوم الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
14:30
-
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
-
x
13:30
-
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي