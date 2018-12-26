خالد بيومي يتوقع بطل الدوري الإنجليزي ونتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

توقع الناقد الرياضي خالد بيومي تتويج ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح بالدوري هذا الموسم، كما توقع خسارته من بايرن ميونخ وفوز مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان في دورر أبطال أوروبا.

وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " ليفربول مرشح بقوة للفوز بالدوري الإنجليزي لأنه ليس لديه حجة لعدم الفوز به".

وأضاف :"اتوقع استمرار محمد النني مع آرسنال حتى نهاية الموسم واتوقع فوز مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان وفوز بايرن ميونخ على ليفربول".

واستكمل : " أتمنى أن ينظر وزير الشباب والرياضة للعبات الشهيدة وأطالب الخطيب بضرورة الحزم داخل الأهلي وسليمان أفضل لاعب في مصر".

وصرح الناقد الرياضي خالد بيومي بأن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أفضل من يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وأكد أن جوزيه مورينيو يحتاج لتحديث فكره الكروي.

وواصل : " مورينيو يحتاج لتحديث في فكره الكروي الذي توقف في 2011 مع تدريب إنتر ميلان ومع إقالته من تدريب مانشستر يونايتد".

وأضاف :"جوارديولا أفضل من يورجن كلوب وصفقات ليفربول هذا الموسم جيدة جداً وسأحكم عليه لو فاز هذا الموسم بالدوري".

واختتم بيومي تصريحاته قائلاً : " جوارديولا يحتاج في مانشستر سيتي للثلاثي ميسي وتشافي وانيستا للفوز بدوري أبطال أوروبا".