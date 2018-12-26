مباريات قوية في الصعيد بالجولة الـ 14 للممتاز "ب"

تنطلق مباريات الدور الثاني من دوري الممتاز "ب" في الثانية والنصف من عصر الخميس، بإقامة مباريات الأسبوع الرابع عشر في مجموعة الصعيد.

ومن المنتظر أن تشهد المجموعة الاولى مباريات قوية ومرتقبة، عندما يلتقي فريق المنيا صاحب الترتيب الثالث برصيد 25 نقطة، بقيادة خالد القماش، مع نادى أسوان وصيف المجموعة بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 29 نقطة، وتعادل الفريقان في الدور الأول بهدفين لكل منهما.

ويستضيف نادى بنى سويف المتصدر بقيادة محمد يوسف صاحب الـ 29 نقطة، نظيره فريق مركز شباب ناصر ملوي، الذي يحتل المركز قبل الأخير بقيادة محمد هريدى برصيد 6 نقاط، وتعادل الفريقان بهدف لمثله في الدور الأول.

ويواجه نادى التحرير بأسوان صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عبد الله بـ 10 نقاط، نظيره فريق تليفونات بني سويف الرابع بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 21 نقطة، وكان التليفونات قد فاز في الدور الأول بثلاثية بيضاء.

ويخوض فريق الإعلاميين الخامس بقيادة جميل حلمي برصيد 21 نقطة، لقاء هاما مع فريق النصر للتعدين السادس بقيادة أشرف فيلكس برصيد 19 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول فوز التعدين بهدفين نظيفين.

كما يلتقي سوهاج السابع بقيادة عصام مرعى برصيد 19 نقطة، مع نادى ديروط العاشر بقيادة عماد سمير برصيد 15 نقطة، وحقق ديروط الفوز ذهاباً بهدف دون مقابل.

ويلعب فريق الألومنيوم ثامن المجموعة بقيادة أشرف عرب برصيد 19 نقطة فريق الفيوم صاحب المركز الحادي عشر بقيادة مجدى طلبه برصيد 12 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي لقاء الدور الأول بهدف لكل منهما.

ويحل فريق طهطا صاحب المركز التاسع بقيادة أسامه البلم برصيد 15 نقطة، ضيفاً على فريق الوليديه الاخير بقيادة محمد سيد مانى برصيد 4 نقاط، وكانت نتيجه الدور الاول فوز طهطا 1/2.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف: 29 نقطة

2- أسوان: 29 نقطة

3- المنيا: 25 نقطة

4- التليفونات: 21 نقطة

5- الاعلاميين: 21 نقطة

6- التعدين: 19 نقطة

7- سوهاج: 19 نقطة

8- الالمونيوم:19 نقطة

9- طهطا: 15 نقطة

10-ديروط:15 نقطة

11- الفيوم: 12 نقطة

12-التحرير 10 نقاط

13- ناصر ملوي: 6 نقاط

14- الوليديه: 4 نقاط