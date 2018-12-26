عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب شيكابالا من هذا الفريق
يعقد مسؤولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، جلسة مساء اليوم مع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبولون اليوناني، من أجل الاتفاق على الانتقال للفريق بالانتقالات الشتوية المقبلة.
خطوة مفاجئة تقرب شيكابالا من هذا الفريق
وكان
شيكابالا عاد إلى القاهرة أمس عقب حصوله على إجازة من فريقه بسبب احتفالات أعياد الميلاد
المجيد "الكريسماس".
ومن
المقرر أن يحضر الجلسة وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق السكندري، ووضع بنود الاتفاق
والحصول على توقيع اللاعب، عقب إنهاء كل الأمور مع نادي الزمالك، والحصول على موافقة
مسؤوليه لرحيله.
وانتقل
شيكابالا إلى صفوف أبولون اليوناني على سبيل الإعارة بداية الموسم الجاري، بعد خروجه
من حسابات الجهاز الفني للزمالك، ووجوده على مقاعد البدلاء بشكل دائم.
وكان
سمير عبد التواب وكيل أعمال شيكابالا لاعب فريق الزمالك المعار إلى صفوف أبولون اليوناني
أكد أن الأخير رفض التفريط في اللاعب خلال
يناير القادم وفسخ عقد الإعارة بشكل ودي لانضمامه إلى صفوف الاتحاد السكندري. وأكد
عبد التواب أن أبولون متمسك ببقا شيكابالا ويعتبرونه من الأعمدة الأساسية بين صفوف
الفريق بعد المستوى المميز الذي قدمه في الفترة الأخيرة. ونفى
عبد التواب ما أثير عن توصل الزمالك لاتفاق مع نادي الاتحاد السكندري على الأمور المالية
مشيرًا إلى أن الصفقة لم تحسم بعد حتى الآن. رحب
مسؤولو الزمالك بإعارة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق المعار لنادي أبولون سميرني
اليوناني لأي فريق مصري حال قطع إعارته مع ناديه اليوناني ورغبته في استكمال الإعارة
بالدوري المصري. ويتمسك
الزمالك بعدم إعارة شيكابالا أو أيا من لاعبيه لصفوف الاتحاد السكندري بسبب مشاركة
الاتحاد الثنائي رزاق سيسيه وأحمد داوودا لاعبا الزمالك المعاران للفريق في مباراتهما
بكأس زايد للأندية الأبطال. وأخطر
مسؤولو الزمالك شيكابالا بموافقتهم على إعارته لأي فريق عدا الاتحاد السكندري نظرا
للخلافات مع النادي السكندري. ونفي
سمير عبدالتواب وكيل أعمال الدولي المصري محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك والمعار
إلى أبولون اليوناني، توقيع اللاعب للاتحاد السكندري للانضمام إلى صفوف زعيم الثغر
في الانتقالات الشتوية القادمة. وقال
"عبدالتواب" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": " الاتحاد
السكندري يرغب بقوة في التعاقد مع شيكابالا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال فترة
الانتقالات الشتوية القادمة". وأضاف:
"الزمالك يرفض انضمام شيكابالا للاتحاد في الفترة الحالية واللاعب لن يستطيع التوقيع
لزعيم الثغر إلا بموافقة مسؤولي القلعة البيضاء" واختتم:
"نادي أبولون اليوناني متمسك جدا باللاعب ورفض منافشة فكرة رحيله في الفترة الحالية
نظرا لموقفه الصعب بجدول ترتيب الدوري اليوناني".
وكان
سمير عبد التواب وكيل أعمال شيكابالا لاعب فريق الزمالك المعار إلى صفوف أبولون اليوناني
أكد أن الأخير رفض التفريط في اللاعب خلال
يناير القادم وفسخ عقد الإعارة بشكل ودي لانضمامه إلى صفوف الاتحاد السكندري.
وأكد
عبد التواب أن أبولون متمسك ببقا شيكابالا ويعتبرونه من الأعمدة الأساسية بين صفوف
الفريق بعد المستوى المميز الذي قدمه في الفترة الأخيرة.
ونفى
عبد التواب ما أثير عن توصل الزمالك لاتفاق مع نادي الاتحاد السكندري على الأمور المالية
مشيرًا إلى أن الصفقة لم تحسم بعد حتى الآن.
رحب
مسؤولو الزمالك بإعارة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق المعار لنادي أبولون سميرني
اليوناني لأي فريق مصري حال قطع إعارته مع ناديه اليوناني ورغبته في استكمال الإعارة
بالدوري المصري.
ويتمسك
الزمالك بعدم إعارة شيكابالا أو أيا من لاعبيه لصفوف الاتحاد السكندري بسبب مشاركة
الاتحاد الثنائي رزاق سيسيه وأحمد داوودا لاعبا الزمالك المعاران للفريق في مباراتهما
بكأس زايد للأندية الأبطال.
وأخطر
مسؤولو الزمالك شيكابالا بموافقتهم على إعارته لأي فريق عدا الاتحاد السكندري نظرا
للخلافات مع النادي السكندري.
ونفي
سمير عبدالتواب وكيل أعمال الدولي المصري محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك والمعار
إلى أبولون اليوناني، توقيع اللاعب للاتحاد السكندري للانضمام إلى صفوف زعيم الثغر
في الانتقالات الشتوية القادمة.
وقال
"عبدالتواب" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": " الاتحاد
السكندري يرغب بقوة في التعاقد مع شيكابالا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال فترة
الانتقالات الشتوية القادمة".
وأضاف:
"الزمالك يرفض انضمام شيكابالا للاتحاد في الفترة الحالية واللاعب لن يستطيع التوقيع
لزعيم الثغر إلا بموافقة مسؤولي القلعة البيضاء"
واختتم:
"نادي أبولون اليوناني متمسك جدا باللاعب ورفض منافشة فكرة رحيله في الفترة الحالية
نظرا لموقفه الصعب بجدول ترتيب الدوري اليوناني".