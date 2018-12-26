عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب شيكابالا من هذا الفريق

يعقد مسؤولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، جلسة مساء اليوم مع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبولون اليوناني، من أجل الاتفاق على الانتقال للفريق بالانتقالات الشتوية المقبلة.

خطوة مفاجئة تقرب شيكابالا من هذا الفريق





وكان شيكابالا عاد إلى القاهرة أمس عقب حصوله على إجازة من فريقه بسبب احتفالات أعياد الميلاد المجيد "الكريسماس".

ومن المقرر أن يحضر الجلسة وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق السكندري، ووضع بنود الاتفاق والحصول على توقيع اللاعب، عقب إنهاء كل الأمور مع نادي الزمالك، والحصول على موافقة مسؤوليه لرحيله.

وانتقل شيكابالا إلى صفوف أبولون اليوناني على سبيل الإعارة بداية الموسم الجاري، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للزمالك، ووجوده على مقاعد البدلاء بشكل دائم.