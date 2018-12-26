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هل مشاهدة الأفلام الإباحية والعادة السرية من الكبائر؟ "الإفتاء" تجيب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:22 ص
هل مشاهدة الأفلام الإباحية والعادة السرية من الكبائر؟ الإفتاء تجيب
الدكتور عمرو الورداني - أمين الفتوى بدار الإفتاء
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قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الكبائر في الأصل هي ذنوب ولكنها أشد في سوء الأدب والمعاملة مع الله، لذلك دائما ما تقترن بالطرد واللعن من رحمة الله، والخلود في النار، مشيرًا إلى أن من ضمن تلك الكبائر قتل المسلم أو الكذب على الله.

وأضاف الورداني"، في رده على سؤال "هل مشاهدة الأفلام الإباحية والعادة السرية من الكبائر؟" عبر خدمة البث المباشر الذي تقدمه دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أن مشاهدة الأفلام الإباحية والعادة السرية يقربان الإنسان من الزنا، كما أنهما يعدان نوعًا من الفتنة التي يضع الإنسان نفسه فيها.

وأوضح أمين الفتوى أن هذه الذنوب تفتح أبواب الشر على الإنسان وتجعله يفكر في الوقوع في الزنا، لافتا إلى أن النهي عن الزنا والمساس به ورد في القرآن الكريم وفى السنة النبوية المشرفة، مشددًا على أن هذه الأشياء تكاد أن توقع الإنسان في هذه الكبائر، وأن هذه الأفعال من المحرمات التي لا يجب على المسلم فعلها.

وتابع أنه يجب علينا أن نتعامل مع الذنوب من هذه المنطلق لأن جميع الذنوب إذا نظرنا إلى جلال الله -سبحانه وتعالى- فإنها تعد من الكبائر، في رسالة إلى الشباب للتوبة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الإنسان المداومة على الاستغفار.


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