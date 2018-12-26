أحمد رأفت يكشف لـ"الفجر الفني" دوره في تجربته التمثيلية الأولى "حشمت في البيت الأبيض"
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:22 ص
يارا أحمد
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انتهى المذيع أحمد رأفت، والمُلقب بـ"مذيع الشارع" من تصوير دوره في مسلسل "حشمت في الأبيض الابيض" مع الفنان بيومي فؤاد.
وأكد رأفت، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" انه يجسد دور المتحدث الرسمي للفنان بيومي فؤاد، خلال أحداث العمل.
وحرص من جانبه على توجيه الشكر لفريق عمل المسلسل، وجميع المشاركين به.
"حشمت في البيت الأبيض" هو عمل كوميدي من نوعية الميني دراما والتي تتكون من 13 حلقة، ويقوم ببطولته كل من بيومي فؤاد، هبة عبد الغني، إنعام سالوسة، إسلام جمال، رانيا ملاح، وأسماء جلال، وهنا زهران، ومن تأليف ورشة يشرف عليها المؤلف محمد الشواف مسئول تطوير المحتوى بالشركة المنتجة، وإخراج مصطفى فكري.
أحمد رأفت، عمل سابقا مذيع براديو ٩٠٩٠ وقدم برنامجًا في رمضان الماضي بالاضافة إلى تقديمه عددًا من الحملات الدعائية وأيضا مشهور بلقب "مذيع الشارع" لتقديمه برنامج يحمل آراء الجمهور في موضوع بطريقة كوميدية، وله العديد من الجمهور والمتابعين، وأيضا تعتبر هذه التجربة التمثيلية الأول له، وتم تكريمه في عدد كبير من الاحتفاليات الهامة والضخمة.
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