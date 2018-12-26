خالد بيومي يفجرها: "بافانا بافانا" الأقرب لاستضافة أمم إفريقيا

صرح الناقد الرياضي خالد بيومي بأن جنوب أفريقيا هي الأقرب لاستضافة أمم أفريقيا منتصف العام المقبل.

خالد بيومي يفجرها: جنوب إفريقيا الأقرب لاستضافة أمم إفريقيا





وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " أحمد أحمد يسعى لإرضاء جنوب أفريقيا باسنادها تنظيم بطولة أمم أفريقيا، كنا أنها مؤهلة بشكل كبير لما تمتلكه من بنية تحتية قوية نظرا لاستضافتها كأس العالم 2010 ولكن على المستوى السياسي مصر هي الأقوى".

وواصل: " عندنا اتحاد كرة يهتم بالظهور الإعلامي والشو وأول شخص يصل لمقره هو من يديره والدولة لديها استعدادا لاستضافة أمم أفريقيا بينما الاتحاد لا يستطيع".

وعلى جانب آخر، كشف الناقد الرياضي خالد بيومي بأن الأهلي يحتاج لتدعبم صفوفه بلاعب ارتكاز وأكد أن أحمد حجازي المحترف في ويست بروميش الإنجليزي أهم من رمضان صبحي على الرغم من أنه بلعب في الدرجة الثانية.

واستكمل: " رمضان صبحي دفن نفسه لسوء اختياراته للمدربين الذين يلعب معهم وأحمد حجازي أهم منه على الرغم من أنه يلعب في الدرجة الثانية".

واختتم بيومي تصريحاته قائلاً : " الأهلي بحاجة للاعب ارتكاز مثل فرانكم أو كوليبالي نجم الترجي".