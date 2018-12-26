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عاجل.. خالد بيومي يكشف مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع حسين الشحات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:24 ص
عاجل.. خالد بيومي يكشف مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع حسين الشحات
حسين الشحات
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ريهام عبدالمحسن
 
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ذكر الناقد الرياضي خالد بيومي بأن الأهلي لو أراد التعاقد مع حسين الشحات نجم العين الإماراتي فإنه سيكلفه أكثر من 3 مليون دولار.

 

خالد بيومي يكشف مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع حسين الشحات


وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " حسين الشحات لاعب ممتاز وقوي وجميع اللاعبين المحترفين الذين تألقوا الموسم الماضي كانوا في الدوريات الخليجية".

 

وواصل : " سعر الشحات سيكلف الأهلي أكثر من 3 مليون دولار لأن العين حصل عليه من المقاصة بهذا المبلغ".

 

وصرح خالد بيومي بأنه كان ضد إقالة باتريس كارتيرون من تدريب الأهلي وأكد أنه كان يتمنى استمرار محمد يوسف في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

 

واستكمل : " لاعبو الإسماعيلي الوحيدون في مصر القادرين على ارتداء قميص الأهلي".

 

واختتم بيومي تصريحاته قائلاً: " كنت ضد إقالة كارتيرون وكنت أتمنى استمرار محمد يوسف حتى نهاية الموسم وتعجبت من تصريح لاسارتي برغبته في مشاهدة 11 للفريق على الرغم من التعاقد معه منذ شهر".

 

 

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المزيد عن: رياضة خالد بيومي حسين الشحات العين الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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