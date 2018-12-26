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هنا الزاهد عن مسلسلها مع أحمد فهمي: "لما بحب حد معرفش أمثل قدامه"

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:46 ص
هنا الزاهد عن مسلسلها مع أحمد فهمي: لما بحب حد معرفش أمثل قدامه
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مريم الشريف
 
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كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن تقديمها مسلسل مع الفنان أحمد فهمي، في شهر رمضان المقبل، لافته إلى أنه عمل كوميدي ولا يزال تجرى كتابته.

وأضافت "الزاهد" خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، قائلة: "مش عارفة هعرف أمثل قدام أحمد ولا إيه، لأني لما بحب حد معرفش أمثل قدامه، يعنى صعب أمثل قدام أختي أو أمي وبتمنى المسلسل يظهر بشكل جيد للجمهور".

وعن أمنيتها بأن يكونوا ثنائي مثل الفنان الراحل فؤاد المهندس وشويكار، علقت قائلة: أتمنى نكون دويتو مثلهم، لكن مش هنيجى جنبهم حاجة".

وعلى جانب آخر، كشفت هنا الزاهد، عن إهدائها كلب لخطيبها فى عيد ميلاده الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه يعد الكلب الرابع لديه.

وأوضحت أنه بالرغم إهدائها كلب لفهمي إلا أنها لديها مشكلة مع الحيوانات والتعامل فى المنزل، وهذا سبب طردها للحيوانات الأليفة التى كانت فى منزل أسرتها.

ومؤخرًا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى صالات الجيم يجمع الممثل أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد يؤديان بعض التمارين الرياضية.

وظهر فهمي، يقوم بعمل التمرينات لتقلده الزاهد، وتحاول أن تسير على نفس الخطوات التدريبية التي يقوم بعملها فهمي.

ونشرت الزاهد على حسابها بإنستجرام صورة تجمعها بخطيبها بعد انتهاء التمرينات وهي تتعلق بكتفيه وكتبت على الصورة: "أنت حبيبي أنا"، لتتلقى العديد من الإعجابات والتعليقات التي تدعو لهما بالنجاح والسعادة.


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