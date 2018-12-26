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بعثة المصري تصل القاهرة عقب توديع الكونفدرالية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:07 ص
بعثة المصري تصل القاهرة عقب توديع الكونفدرالية
المصري
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محمد الصو
 
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 وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من بوركينا فاسو، عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية.


بعثة المصري تصل القاهرة عقب توديع الكونفدرالية

 

ووصل الفريق البورسعيدي بعد رحلة شاقة استغرقت نحو 16 ساعة، بدأت من بوركينا فاسو صباح أمس الثلاثاء، تخللها ترانزيت أول في دولة النيجر، ثم ترانزيت آخر في إثيوبيا، قبل أن تصل البعثة إلى القاهرة.

 

وكان المصري تعادل مع بطل بوركينا فاسو بدون أهداف في لقاء الإياب، مما أدى إلى توديعه للبطولة مبكرًا، بعد خسارته بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت ببورسعيد.

 

ويبدأ الفريق سريعًا الاستعداد لمواجهة سموحة، يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

 

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