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هنا الزاهد: أحمد فهمي غير رأيي في رفضي ارتباطي من الوسط الفني

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:42 ص
هنا الزاهد: أحمد فهمي غير رأيي في رفضي ارتباطي من الوسط الفني
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مريم الشريف
 
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أكدت الفنانة هنا الزاهد، أنها لم تكن في الماضي ترغب فى الزواج من الوسط الفني وهذا ما صرحت به من قبل، لأنها كانت تريد الفصل بين عملها وحياتها الشخصية، إلا أن هذا الأمر تغير تمامًا بمجرد أن احبت خطيبها الفنان أحمد فهمي.

وأضافت "الزاهد" خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، قائلة: "أنا ليس لدي أصدقاء من الوسط الفني، لأني شخصية (بيتوتية)، وحينما تعرفت على أحمد، وجدته دمه خفيف ورجل يتحمل المسئولية وجدع مع المحيطين به، وأسرته شبه أسرتي".

وتابعت: "فرق العمر بيننا وهو 13 سنة ولكنه لم يمثل مشكلة بالنسبة لي، وأنا تفاجأت حينما علمت أن عمره 38 سنة، خاصة أنه شكله أصغر، لكن من البداية وكنت أتمنى الارتباط بشخص يكبرني بعشرة أعوام على الأقل".

"حفلة 11" تقديم الإعلامية سمر يسري على قناة ON E يومي الثلاثاء والأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ومؤخرًا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى صالات الجيم يجمع الممثل أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد يؤديان بعض التمارين الرياضية.

وظهر فهمي، يقوم بعمل التمرينات لتقلده الزاهد، وتحاول أن تسير على نفس الخطوات التدريبية التي يقوم بعملها فهمي.

ونشرت الزاهد على حسابها بإنستغرام صورة تجمعها بخطيبها بعد انتهاء التمرينات وهي تتعلق بكتفيه وكتبت على الصورة: "أنت حبيبي أنا"، لتتلقى العديد من الإعجابات والتعليقات التي تدعو لهما بالنجاح والسعادة.



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