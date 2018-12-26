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هنا الزاهد تكشف حقيقة خلافها مع زوج والدتها طلعت زكريا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:45 ص
هنا الزاهد تكشف حقيقة خلافها مع زوج والدتها طلعت زكريا
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مريم الشريف
 
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نفت الفنانة هنا الزاهد، وجود أي خلاف بينها وبين الفنان طلعت زكريا، مؤكدة أنه حرص على حضور حفل خطبتها، وما تردد من شائعات حول غيابه أمر غير صحيح.

وأضافت "الزاهد" خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، أن طلعت زكريا تزوج والدتها منذ 15 عامًا، مشيرة إلى أنها تحرص على أخذ مشورته في كثير من أمورها.

وكشفت أن لديها شقيقتان، "فرح" وهى أصغر منها بعامين و"نور" تبلغ من العمر 18 عامًا، مشيرة إلى أنها حاصلة على بكالوريوس إعلام.

ومؤخرًا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى صالات الجيم يجمع الممثل أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد يؤديان بعض التمارين الرياضية.

وظهر فهمي، يقوم بعمل التمرينات لتقلده الزاهد، وتحاول أن تسير على نفس الخطوات التدريبية التي يقوم بعملها فهمي.

ونشرت الزاهد على حسابها بإنستغرام صورة تجمعها بخطيبها بعد انتهاء التمرينات وهي تتعلق بكتفيه وكتبت على الصورة: "أنت حبيبي أنا"، لتتلقى العديد من الإعجابات والتعليقات التي تدعو لهما بالنجاح والسعادة.



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