هنا الزاهد تكشف حقيقة خلافها مع زوج والدتها طلعت زكريا
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:45 ص
مريم الشريف
Advertisements
Advertisements
نفت الفنانة هنا الزاهد، وجود أي خلاف بينها وبين الفنان طلعت زكريا، مؤكدة أنه حرص على حضور حفل خطبتها، وما تردد من شائعات حول غيابه أمر غير صحيح.
وأضافت "الزاهد" خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، أن طلعت زكريا تزوج والدتها منذ 15 عامًا، مشيرة إلى أنها تحرص على أخذ مشورته في كثير من أمورها.
وكشفت أن لديها شقيقتان، "فرح" وهى أصغر منها بعامين و"نور" تبلغ من العمر 18 عامًا، مشيرة إلى أنها حاصلة على بكالوريوس إعلام.
ومؤخرًا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى صالات الجيم يجمع الممثل أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد يؤديان بعض التمارين الرياضية.
وظهر فهمي، يقوم بعمل التمرينات لتقلده الزاهد، وتحاول أن تسير على نفس الخطوات التدريبية التي يقوم بعملها فهمي.
ونشرت الزاهد على
حسابها بإنستغرام صورة تجمعها بخطيبها بعد انتهاء التمرينات وهي تتعلق بكتفيه وكتبت
على الصورة: "أنت حبيبي أنا"، لتتلقى العديد من الإعجابات والتعليقات التي
تدعو لهما بالنجاح والسعادة.
Advertisements
المزيد عن: هنا الزاهد نجوم الفن مشاهير مزيكا فن طلعت زكريا سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- نكشف بالفيديو حقيقة العلاقة بين هنا الزاهد وطلعت زكريا
- طلعت زكريا يحتفل بتخرج ابنة زوجته هنا الزاهد (صور)
- طلعت زكريا يحضر خطوبة هنا الزاهد رغم انفصاله عن والدتها.. لهذا السبب
- هنا الزاهد وأحمد فهمي يثيران "ضجة" بحركاتهما في الجيم
- هنا الزاهد تكشف سر خناقتها مع خطيبها أحمد فهمي في "القاهرة السينمائي"
- هنا الزاهد: زيجات أحمد فهمي السابقة "حاجة متعيبوش"
- هنا الزاهد: محظوظة بعملي مع عادل إمام.. وتعلمت الكثير من "ونيس"
- هنا الزاهد: كنت بتكسف أني من أطفال "بابا فين"
- هنا الزاهد: هذه عيوب أحمد فهمي.. وعملت له بلوك على "إنستجرام"