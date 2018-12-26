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"الأرصاد" تكشف عن حقيقة سقوط أمطار رعدية وسيول في عدد من المحافظات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:04 ص
الأرصاد تكشف عن حقيقة سقوط أمطار رعدية وسيول في عدد من المحافظات
حالة الطقس اليوم
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة مساءً.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى

القاهرة 11 20
شبين الكوم 11 20
طنطا 12 20
دمنهور 12 21
الإسكندرية 12 21
بلطيم 13 21
مطروح 15 18
السلوم 14 17
سيوة 09 21
بورسعيد 14 21
دمياط 14 21
الزقازيق 11 22
الإسماعيلية 08 22
السويس 10 21
العريش 09 21
رفح 09 20
رأس سدر 11 21
نخل 03 18
نويبع 16 22
طابا 11 20
كاترين 03 16
الطور 11 21
شرم الشيخ 16 23
الغردقة 15 23
مرسى علم 16 24
الفيوم 11 20
بني سويف 11 20
المنيا 10 20
أسيوط 09 21
سوهاج 09 22
قنا 10 23
الأقصر 09 24
أسوان 07 24
أبوسمبل 11 23
الوادي الجديد 12 22
شلاتين 16 26
أبو رماد 17 25
رأس حدربة 18 24
حلايب 19 24
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