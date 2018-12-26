الاختبار الثاني لخليفة مورينيو.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد هدرسفيلد اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباىاة المتعة والإثارة حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع هدرسفيلد المحترف في صفوفه الجناح المصري رمضان صبحي، وذلك يوم غدٍ الأربعاء.

الاختبار الثاني لخليفة مورينيو.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





ويلتقي مانشستر يونايتد مع هدرسفيلد على ملعب أولد ترافورد وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البريميرليج في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد فاز على كارديف بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، وذلك في الاختبار الأول للمدرب الجديد سولسكاير الذي جاء لخلافة السبشيال وان مورينيو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 29 نقطة، أما هدرسفيلد في المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط.

وسيتم إذاعة مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد في البريميرليج عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 3، فيما يتم نقلها أيضا عبر فضائية سبورت تي في 3.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد بث مباشر عبر موقع الفجر الرياضي.