هنا الزاهد: هذه عيوب أحمد فهمي.. وعملت له بلوك على "إنستجرام"
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:15 ص
مريم الشريف
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كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن قيامها بعمل حظر "بلوك" لخطيبها الفنان أحمد فهمي من موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بعدما قام بسب متابعيها.
ولفتت الزاهد" خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E إلى أن فهمي، شخص طيب وعفوي جدًا والأمر بالنسبة له هزار ولم يقصد الإساءة للجمهور.
وأضافت" الإنستجرام نفسه أوقف صفحة أحمد، لان أكثر من شخص عمل ريبورت ضده، وقولت له مافيش اكتر من إنستجرام يقفل صفحتك، وعملت له بلوك بعدها".
وأشارت إلى أنها واثقة جدا فى خطيبها، ولم ترى هاتفه سوى مرة واحدة وكان مجرد فضول وليس شىء آخر، أما هو لا يشاهد هاتفها مطلقًا.
وأوضحت أن خطيبها به عيب خطير وهو العند، بالإضافة إلى عصبيته الزائدة.
"حفلة 11" تقديم الإعلامية سمر يسرى على قناة ON E يومي الثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
ومؤخرًا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى صالات الجيم يجمع الممثل أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد يؤديان بعض التمارين الرياضية.
وظهر فهمي، يقوم بعمل التمرينات لتقلده الزاهد، وتحاول أن تسير على نفس الخطوات التدريبية التي يقوم بعملها فهمي.
ونشرت الزاهد على
حسابها بإنستغرام صورة تجمعها بخطيبها بعد انتهاء التمرينات وهي تتعلق بكتفيه وكتبت
على الصورة: "أنت حبيبي أنا"، لتتلقى العديد من الإعجابات والتعليقات التي
تدعو لهما بالنجاح والسعادة.
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