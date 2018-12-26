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هنا الزاهد: كنت بتكسف أني من أطفال "بابا فين"

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:43 ص
هنا الزاهد: كنت بتكسف أني من أطفال بابا فين
مشهد من أغنية بابا فين
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مريم الشريف
 
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كشفت الفنانة هنا الزاهد، أنها كانت تخجل للإعلان عن أنها كانت ضمن الأطفال المشاركين فى أغنية "بابا فين"، مضيفة: "كنت واحدة هبلة بترقص".

وأضافت "الزاهد" خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، قائلة: "كنت بضايق لما الأطفال تتلم حواليا عشان يتصوروا معايا زمان، لإني كنت طفلة وعايزة ألعب ولم أكن أعي بأن هذا الأمر حب منهم لي".

وأشارت إلى أنها بدأت فى الظهور على الشاشة من خلال الإعلانات، حيث كان خالها صديق طارق نور صاحب قناة القاهرة والناس، ومن خلاله قدمت عدد من الإعلانات.

يذكر أن "حفلة 11" تقديم الإعلامية سمر يسرى على قناة ON E يومى الثلاثاء والأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ومؤخرًا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى صالات الجيم يجمع الممثل أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد يؤديان بعض التمارين الرياضية.

وظهر فهمي، يقوم بعمل التمرينات لتقلده الزاهد، وتحاول أن تسير على نفس الخطوات التدريبية التي يقوم بعملها فهمي.

ونشرت الزاهد على حسابها بإنستغرام صورة تجمعها بخطيبها بعد انتهاء التمرينات وهي تتعلق بكتفيه وكتبت على الصورة: "أنت حبيبي أنا"، لتتلقى العديد من الإعجابات والتعليقات التي تدعو لهما بالنجاح والسعادة.



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