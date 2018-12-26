هنا الزاهد: محظوظة بعملي مع عادل إمام.. وتعلمت الكثير من "ونيس"







وأضافت "الزاهد" خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، أن الشركة المنتجة لـ"مأمون وشركاه" هي ذاتها التى قدمت مسلسل "ألف ليلة وليلة" والذي شاركت فيه في وقت سابق.



كما أشارت إلى أنها سعيدة أيضا بعملها مع الفنان محمد صبحى خلال مسلسل "ونيس"، لافتة إلى أنها تعلمت الكثير منه أثناء العمل.



يذكر أن "حفلة 11" تقديم الإعلامية سمر يسرى على قناة ON E يومى الثلاثاء والأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.





ومؤخرًا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى صالات الجيم يجمع الممثل أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد يؤديان بعض التمارين الرياضية.

وظهر فهمي، يقوم بعمل التمرينات لتقلده الزاهد، وتحاول أن تسير على نفس الخطوات التدريبية التي يقوم بعملها فهمي.

ونشرت الزاهد على حسابها بإنستغرام صورة تجمعها بخطيبها بعد انتهاء التمرينات وهي تتعلق بكتفيه وكتبت على الصورة: "أنت حبيبي أنا"، لتتلقى العديد من الإعجابات والتعليقات التي تدعو لهما بالنجاح والسعادة.













قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها كانت محظوظة بمشاركتها فى مسلسل "مأمون وشركاه" مع الزعيم عادل إمام، مؤكدة أنها لم تصدق نفسها عندما تم ترشيحها للمشاركة في المسلسل حيث كان هذا الأمر بمثابة الحلم لها.