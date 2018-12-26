هنا الزاهد: زيجات أحمد فهمي السابقة "حاجة متعيبوش"
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:45 ص
مريم الشريف
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دافعت الفنانة هنا الزاهد، عن خطيبها الفنان أحمد فهمي، منتقدة الهجوم عليها للارتباط بها رغم أنه سبق له الزواج، قائلة: "دي حاجة متعيبوش، وأنا مخطوبة وعارفة انه كان متجوز، وكل واحد حر فى حياته".
وأضافت "الزاهد" خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، قائلة: "أحمد بيحب يمشى صح، يخطب ويتجوز، وأنا خطبتى له تمت بعد تعارف شهر فقط".
يذكر أن "حفلة 11" تقديم الإعلامية سمر يسرى على قناة ON E يومى الثلاثاء والأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
ومؤخرًا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى صالات الجيم يجمع الممثل أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد يؤديان بعض التمارين الرياضية.
وظهر فهمي، يقوم بعمل التمرينات لتقلده الزاهد، وتحاول أن تسير على نفس الخطوات التدريبية التي يقوم بعملها فهمي.
ونشرت الزاهد على حسابها بإنستغرام صورة تجمعها بخطيبها بعد انتهاء التمرينات وهي تتعلق بكتفيه وكتبت على الصورة: "أنت حبيبي أنا"، لتتلقى العديد من الإعجابات والتعليقات التي تدعو لهما بالنجاح والسعادة.
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