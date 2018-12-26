تتويج "سانا" ملكة جمال كردستان العراق 2018

حصلت المتسابقة سانا محمود التي تنحدر من محافظة حلبجة في العراق، يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري، على لقب ملكة جمال كردستان العراق لعام 2018.

وتجرى مسابقة ملكة جمال كردستان في الإقليم الكردي شمال العراق للمرة الرابعة، حيث شاركت في المسابقة 107 متسابقات من أربع محافظات يضمها الإقليم.









أما عن لقب الوصيفة الأولى للملكة، ففازت به المتسابقة "كريز"، من أربيل، واختيرت المتسابقة "ميريان"، من السليمانية، كوصيفة ثانية للملكة. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تنحدر "سانا"، من مدينة حلبجة رابع محافظات إقليم كردستان العراق، وتعد المشاركة الوحيدة من تلك المدينة، حيث تنافست مع 4 فتيات من أربيل، و7 من مدينة السليمانية، وفتاة من دهوك، وأخرى من كركوك.أما عن لقب الوصيفة الأولى للملكة، ففازت به المتسابقة "كريز"، من أربيل، واختيرت المتسابقة "ميريان"، من السليمانية، كوصيفة ثانية للملكة.





وشهد الحفل تتويج الملكة ووصيفتيها في ظل، حضور جماهيري كبير بأربيل، التي تعد عاصمة إقليم "كردستان".



يُذكر أن النسخة الرابعة من مسابقة جمال الإقليم، انطلقت منذ أكتوبر الماضي، بمشاركة أكثر من 100 حسناء من مختلف مدن الإقليم وخارجه.



يُذكر أن النسخة الرابعة من مسابقة جمال الإقليم، انطلقت منذ أكتوبر الماضي، بمشاركة أكثر من 100 حسناء من مختلف مدن الإقليم وخارجه.



