برلماني يكشف عن حقيقة تسبب منشطات صالات الجيم للعقم والسرطان (فيديو)
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:42 ص
كساب احمد
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور فتحي ندى، عضو مجلس النواب، إن أي شخص لديه رغبة في فتح صالة جيم، عليه أن يتقدم بطلب لنقابة المهن الرياضية، لمعاينة الجيم والتعرف على مدى توفر الاشتراطات من عدمه، وفي حال عدم وجود متخصصين يتم إغلاقه، وإذا تم فتح بعد الإغلاق، يفرض عليه غرامة تقدر بـ200 جنيه أو 6 أشهر حبس.
وأضاف "ندى"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e، مساء الثلاثاء، أن هناك قوانين تنظم مزاولة المهنة في صالات تشترط أن يكون مزاول المهنة خريج كلية تربية رياضية، ومتخصص فى التدريب الرياضي
وتابع: "ممكن شخص يموت من تدريب خاطئ فى صالات الجم بسبب ارتفاع معدلات نبض القلب بسبب التمارين".
وأشار إلى أن تناول المنشطات التي تجعل العضلات مفتولة تسببت فى العديد من الأمراض على رأسها العقم والسرطان.
وأضاف "ندى"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e، مساء الثلاثاء، أن هناك قوانين تنظم مزاولة المهنة في صالات تشترط أن يكون مزاول المهنة خريج كلية تربية رياضية، ومتخصص فى التدريب الرياضي
وتابع: "ممكن شخص يموت من تدريب خاطئ فى صالات الجم بسبب ارتفاع معدلات نبض القلب بسبب التمارين".
وأشار إلى أن تناول المنشطات التي تجعل العضلات مفتولة تسببت فى العديد من الأمراض على رأسها العقم والسرطان.
Advertisements
المزيد عن: منشطات صالات الجيم عضو مجلس النواب العقم والسرطان الدكتور فتحي ندى اخبار مصر اليوم اخبار توك شو