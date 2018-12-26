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نبروه يتعاد مع "طيارة" لاعب مركز شباب الأمير

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:14 ص
نبروه يتعاد مع طيارة لاعب مركز شباب الأمير
طيارة
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زياد مأمون
 
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استطاع مجلس إدارة نادي نبروه برئاسه أحمد المسيري ونائبه أحمد أبو الضحى، الحصول على توقيع اللاعب إسلام مجدي جناح أيمن فريق مركز شباب الأمير أحد أندية القسم الثالث بالمجموعة الثانية عشر بالدقهلية لمده ثلاث سنوات ونصف، عقب مفاوضات مع والد اللاعب. 


وخاض اللاعب مباراة ودية مع فريقه الجديد نبروه بعد انهاء الإجراءات مع رئيس نادي الأمير المحاسب محمود العزازي.

 

وسبق لإسلام مجدي اللعب في أندية المنصورة ومستقبل قابس والإسماعيلي وشباب الأمير ويبلغ من العمر 21 عاما .

 

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