نصائح مهمة من مسؤول بـ"الزراعة" عن عسل النحل



وأشار مختار، خلال لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن عسل النحل يحتوي على معادن،وتقدمه إسعاد يونس، والملعقة المعدن عن وضعها فيه تتفاعل معه وتُهدر القيمة الغذائية الموجودة فيه.



وكشف المسؤول بوزارة الزراعة، عن أن هناك حوالي 20 نوعًا من العسل من زهرة البرسيم إلى البردقوش والسدر الجبلي، موضحا أن الأكثر انتشارًا هو زهرة البرسيم، وهو يقوي جهاز المناعة للأطفال والكبار، ويعطي طاقة كبيرة للجسم.



ولفت إلى أن عسل البرسيم والصحراوي يكون خفيف إلى حد ما، على عكس الجبل الصحراوي، الذي يتغذى على زهرة الصبار، وهو مفيد لمرضى السكر.



وأوضح أن "غذاء ملكات النحل"، يساعد على تقوية جهاز المناعة، والجرام الواحد ثمنه خمسة جنيهات، وهو يساعد في إطالة عمر الإنسان.



وأشار إلى أن "جنين" القمح عند وضعه على على كوب لبن، أو زبادي أو عصير، ويتم تحليته بعسل نحل، فهو يقوي جهاز المناعة، ويعتبر مكمل غذائي طبيعي.



أما عن "الجينسينج"، فقد أكد أنه ينشط عضلة المخ وعضلة القلب، أما "صمغ النحل"، فهو يعتبر أقوى مضاد حيوي طبيعي موجود على وجه الأرض.

حذر أحمد مختار، مسؤول قطاعات منافذ وزارة الزراعة، من وضع ملعقة معدن في أي عبوة تحتوي على عسل النحل، مشددًا على ضرورة وضع ملعقة بلاستيك، أو خشب، ويفضل الخشب.