العلميين بقنا: افتتاح معرض الأسر المنتجة والمرأة المعيلة (صور)

افتتحت نقابة العلميين بمحافظة قنا، مساء أمس، معرضًا للأسر المنتجة والمرأة المعيلة، كأحد الادوار الرئيسية للنقابة في خدمة المجتمع و مساهمة من فرع النقابة في مساعدة تلك الاسر لعرض منتجاتها وفتح منافذ بيع لها، بمقر النقابة.





وحضر الافتتاح عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وعلي راسهم النائب محمود عبدالسلام الضبع، والدكتور المهندس نقيب المهندسين بقنا، وأمين عام نقابة المهندسين بقنا، والكاتب الصحفي الاستاذ احمد بكري شفيق، النائب والكاتب الصحفي مصطفي بكري، والمهندس مدير مصانع اسمنت قنا.





وكان أعضاء مجلس النقابة يتقدمهم نقيب الفرع وهيئة المكتب والقائمين علي تنظيم المعرض من القيادات النسائية الشابة، وممثلي فرع النقابة بالقاهرة، في إستقبال الضيوف والاشراف علي ترتيبات وتنظيم المعرض ليظهر بهذا الشكل المشرف.





وأثنى الحاضرون على جودة المعروضات بالمعرض، وعرض بعض منتجات شركة التعاون للبترول والتي يحتاجها كل منزل علي هامش المعرض.