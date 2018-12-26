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خالد بيومي: لا أعرف للدوري "رأس من رجل".. والأهلي لم يضم صفقات سوبر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:07 ص
خالد بيومي: لا أعرف للدوري رأس من رجل.. والأهلي لم يضم صفقات سوبر
خالد بيومي
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ريهام عبدالمحسن
 
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انتقد الناقد الرياضي خالد بيومي الدوري المصري وأكد أنه لا يعرف للدوري "رأس من رجل" مشيرا إلى أن الأهلي لم يضم صفقات سوبر حتى الآن.

 

خالد بيومي: لا أعرف للدوري "رأس من رجل".. والأهلي لم يضم صفقات سوبر


وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " كل العالم لديه بطل الشتاء في الدوري إلا مصر لديها بطل صيف فقط ولا أعرف للدوري (رأس من رجل)".

 

وأضاف: "أمير مرتضى منصور لديه نوع من أنواع الثبات والهدوء وهذا ما ساعد الزمالك على الاستقرار وهو يسير على الطريق الصحيح".

 

وواصل: " لا استطيع تقييم لاعبي الأهلي الجدد إلا إذا انضم للفريق وتحمل ضغط جمهوره والأهلي لم يضم صفقات سوبر حتى الآن".

 

وكشف الناقد الرياضي خالد بيومي بأن إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي كشف له بأنه سيتعاقد مع 5 صغقات للفريق الموسم المقبل.

 

واستكمل: " للأسف الإسماعيلي عندما استغنى عن نجومه لم يعوضهم بآخرين على نفس المستوى وكل تلك الأخطاء يتحملها مجلس إدارة النادي ورئيسه إبراهيم عثمان".

 

واختتم بيومي تصريحاته قائلاً : " علاقتي بإبراهيم عثمان طيبة وأكد لي التعاقد مع 5 نجوم في يناير المقبل".

 

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