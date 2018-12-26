نقيب أطباء العلاج الطبيعي: معظم حالات الوفيات في صالات الجيم حدثت بالجيزة

Advertisements

قال الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إن هناك حالات وفاة كثيرة جدًا وقعت فى صالات الجيم والنوادي الصحية، مما دفع الدولة للحفاظ على الثروة الرياضية من خلال سن قوانين تراقب هذه الصالات



وأضاف "سعد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن معظم حالات الوفيات في صالات الجيم حدثت في محافظة الجيزة، لأنها شهدت إنتشارًا كبير في صالات الرياضية دون أي إشراف طبي

.

ولفت إلى ضرورة تقنين أوضاع المؤهلين من أصحاب صالات الجيم، والغير مؤهلين ليس لهم مكان سوى النيابة العامة.



وأشار إلى أن وظيفة خريجي كلية التربية البدنية في النادي الصحي هي رفع معدلات اللياقة البدني، ويحظر على النادي الصحي أن يتخلله أي مريض، ومن يقوم بذلك هناك معرض لعقوبات كبيرة.

