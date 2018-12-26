مطربة عربية سبقت الجسمي وغنت في الفاتيكان!
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:59 ص
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نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاركة الفنانة العربية، سميرة سعيد، في حفل غنائي أقيم على أرض دولة الفاتيكان عام 1996، بحضور البابا يوحنا، آنذاك.
وشكل المقطع المتداول نفيا موثقا للأخبار السابقة التي تحدثت عن أن الفنان، حسين الجسمي، هو أول مطرب عربي غنى في الفاتيكان.
وغنت سميرة سعيد قبل 22 عاما في الفاتيكان، بحضور كل من البابا يوحنا وشيخ الأزهر، محمد سيد طنطاوي، حيث قدمت أغنية بعنوان "شجرة السلام"، ضمن فرقة غنائية ثلاثية تمثل ثلاثة أديان سماوية.
يذكر أن الجسمي أحيا حفلا غنائيا ضخما قبل أيام في الفاتيكان، التقى خلاله البابا فرانسيس وتسلم منه تكريما خاصا.
وكتب الجسمى عبر حسابه بموقع التغريدات "تويتر": "من المحلية تولد العالمية ومن حنجرة الفنان تتلاقى الحضارات، والإمارات كانت وما زالت صانعة الفارق في مجالات الفنون والثقافة التي تتكامل من أجل حياة أجمل للبشرية".
وأضاف: "حضورنا في الفاتيكان سيكون ملهم لي وللفن أجمع، هدفنا تعزيز الخير وتكريس الحوار والتسامح بين الأديان والشعوب بصورة راقية".
يعد حسين الجسمي، "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"، هو أول فنان عربي يشارك في احتفال أعياد الميلاد الخيري في النسخة الـ26 بالفانيكان.
ومن المقرر أن يكون الحفل في قاعة Paul VI Audience Hall مساء اليوم 15 ديسمبر بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين.
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