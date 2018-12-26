ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طارق مصطفى: تراجعت عن الاستقالة من تدريب سريع واد زم بسبب الجماهير

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:49 ص
طارق مصطفى: تراجعت عن الاستقالة من تدريب سريع واد زم بسبب الجماهير
طارق مصطفى
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements

أكد طارق مصطفى المدير الفني لفريق سريع واد زم المغربي أنه تراجع عن تقديم استقالته من تدريب الفريق رغم أن فريقه أقل إمكانيات بالدوري المغربي وتعرض لظلم تحكيمي كبير.

 

طارق مصطفى: تراجعت عن الاستقالة من تدريب سريع واد زم بسبب الجماهير


وقال مصطفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الهاشتاج الذي أعده جماهير فريق سريع واد زم وضغوط اللاعبين وراء عودتي عن قرار الاستقالة".

 

وأضاف: "هناك لاعبين مصريين مرشحين للانضمام الدوري المغربي أبرزهم عمرو بركات وعمرو جمال ثنائي الاهلي وأيمن حفني لاعب الزمالك وخالد قمر مهاجم الاتحاد".

Advertisements
المزيد عن: سريع وادي زم رياضة الاخبار الرياضية استقالة طارق مصطفى اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
14:30
-
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
-
x
13:30
-
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي