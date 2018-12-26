أكد طارق مصطفى المدير الفني لفريق سريع واد زم المغربي أنه تراجع عن تقديم استقالته من تدريب الفريق رغم أن فريقه أقل إمكانيات بالدوري المغربي وتعرض لظلم تحكيمي كبير.

طارق مصطفى: تراجعت عن الاستقالة من تدريب سريع واد زم بسبب الجماهير





وقال مصطفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الهاشتاج الذي أعده جماهير فريق سريع واد زم وضغوط اللاعبين وراء عودتي عن قرار الاستقالة".

وأضاف: "هناك لاعبين مصريين مرشحين للانضمام الدوري المغربي أبرزهم عمرو بركات وعمرو جمال ثنائي الاهلي وأيمن حفني لاعب الزمالك وخالد قمر مهاجم الاتحاد".