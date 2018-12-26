سليمان وهدان: يوجد حالة نضج كبير في مجلس النواب بصفة عامة

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قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الدولة وفرت 18 منطقة صناعية، وأسعار متر الأراضي في بعضها صفر.



وأشار وهدان، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد يحتاج إلى الكثير من الأعداد لتشابك الاختصاصات بين الهيئات والوزارات.



وأضاف أنه يوجد حالة نضج كبير في مجلس النواب بصفة عامة، لافتًا إلى أن مجلس النواب الحالي أول برلمان يعطي الحق لكل النواب في تقديم مشروعات القوانين، وأن ائتلاف دعم مصر لعب دورًا كبيرًا لإصدار مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد السابقة.

