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محمد إيهاب: وزير الشباب والرياضة عاتبني لعدم اللجوء إليه في أزمتي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:30 ص
محمد إيهاب: وزير الشباب والرياضة عاتبني لعدم اللجوء إليه في أزمتي
محمد ايهاب
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ريهام عبدالمحسن
 
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كشف محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال كواليس اجتماعه بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأكد أنه عاتبه لعدم اللجوء إليه مباشرة في أزمته.

 

محمد إيهاب: وزير الشباب والرياضة عاتبني لعدم اللجوء إليه في أزمتي


وقال إيهاب في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: " احتاج لتحطيم الأرقام العالمية وتحقيق ميدالية أولمبية ثانية لمصر في أولمبياد طوكيو".

 

وأضاف: "عندي 4 بطولات مؤهلة للأولمبياد وأعدكم برؤية أسطورة مصرية في أولمبياد طوكيو".

 

واختتم إيهاب تصريحاته قائلاً: "وزير الشباب والرياضة عاتبني لعدم اللجوء إليه مباشرة في أزمتي ولكني أخبرته بأني لم أكن أستطيع الانتظار أكثر من ذلك لرغبتي في الاستعداد جيداً للبطولات المؤهلة للأولمبياد وتفهم الوزير موقفي".

 

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المزيد عن: وزير الرياضة محمد ايهاب رياضة الاخبار الرياضية اشرف صبحي اخبار الرياضة
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