محمد إيهاب: وزير الشباب والرياضة عاتبني لعدم اللجوء إليه في أزمتي
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:30 ص
ريهام عبدالمحسن
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كشف محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال كواليس اجتماعه بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأكد أنه عاتبه لعدم اللجوء إليه مباشرة في أزمته.
محمد إيهاب: وزير الشباب والرياضة عاتبني لعدم اللجوء إليه في أزمتي
وقال
إيهاب في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: " احتاج لتحطيم الأرقام العالمية
وتحقيق ميدالية أولمبية ثانية لمصر في أولمبياد طوكيو".
وأضاف:
"عندي 4 بطولات مؤهلة للأولمبياد وأعدكم برؤية أسطورة مصرية في أولمبياد طوكيو".
واختتم
إيهاب تصريحاته قائلاً: "وزير الشباب والرياضة عاتبني لعدم اللجوء إليه مباشرة
في أزمتي ولكني أخبرته بأني لم أكن أستطيع الانتظار أكثر من ذلك لرغبتي في الاستعداد
جيداً للبطولات المؤهلة للأولمبياد وتفهم الوزير موقفي".
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