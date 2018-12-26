كشف محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال كواليس اجتماعه بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأكد أنه عاتبه لعدم اللجوء إليه مباشرة في أزمته.

محمد إيهاب: وزير الشباب والرياضة عاتبني لعدم اللجوء إليه في أزمتي





وقال إيهاب في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: " احتاج لتحطيم الأرقام العالمية وتحقيق ميدالية أولمبية ثانية لمصر في أولمبياد طوكيو".

وأضاف: "عندي 4 بطولات مؤهلة للأولمبياد وأعدكم برؤية أسطورة مصرية في أولمبياد طوكيو".

واختتم إيهاب تصريحاته قائلاً: "وزير الشباب والرياضة عاتبني لعدم اللجوء إليه مباشرة في أزمتي ولكني أخبرته بأني لم أكن أستطيع الانتظار أكثر من ذلك لرغبتي في الاستعداد جيداً للبطولات المؤهلة للأولمبياد وتفهم الوزير موقفي".