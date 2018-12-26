وكيل البرلمان: قانون العمل الجديد يحفظ حقوق الموظفين وأصحاب الشركات الخاصة

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قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يحفظ حقوق الموظفين وأصحاب الشركات الخاصة.



ولفت وهدان، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، إلى أن السوريين وفروا لأنفسهم 2 مليون فرصة عمل، إذّا كان هناك 2 مليون فرصة عمل أمام الشباب المصري.



وتابع: "أتمنى القضاء على موروث إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه، وأتمنى أن يتجه الشباب إلى القطاع الخاص".



وأردف وكيل مجلس النواب: "نقوم بتهيئة البيئة التشريعية الموجودة لملائمة العصر والظروف الحالية".

