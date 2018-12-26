ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وكيل البرلمان: قانون العمل الجديد يحفظ حقوق الموظفين وأصحاب الشركات الخاصة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:47 ص
وكيل البرلمان: قانون العمل الجديد يحفظ حقوق الموظفين وأصحاب الشركات الخاصة
سليمان وهدان - وكيل مجلس النواب
طباعة
Advertisements
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يحفظ حقوق الموظفين وأصحاب الشركات الخاصة.

ولفت وهدان، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، إلى أن السوريين وفروا لأنفسهم 2 مليون فرصة عمل، إذّا كان هناك 2 مليون فرصة عمل أمام الشباب المصري.

وتابع: "أتمنى القضاء على موروث إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه، وأتمنى أن يتجه الشباب إلى القطاع الخاص".

وأردف وكيل مجلس النواب: "نقوم بتهيئة البيئة التشريعية الموجودة لملائمة العصر والظروف الحالية".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
14:30
-
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
-
x
13:30
-
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي